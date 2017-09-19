Трёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют

Рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% за период с 2018 по 2020 годы, заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, озвучивая проект федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Он также добавил, что сокращается зависимость фонда от бюджета в объёме от 150 до 200 миллиардов рублей.

«В целом предусматривается дальнейший рост пенсии на 11% для неработающих пенсионеров и предусматривается сокращение зависимости фонда от бюджета на размер от 150 до 200 миллиардов рублей», - заявил Антон Дроздов.

Он также сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году, а в 2018-2019 годах этого не произойдёт. «В части законодательства, если говорить о доходах, то тарифы у нас остались те же - это 22% и 10% сверх предела», - сказал глава ПФР.

Дроздов также рассказал об изменениях, связанных с ростом минимального размера оплаты труда. «По индивидуальным предпринимателям в связи с ростом МРОТ подготовлено решение, которое буквально недавно было согласовано о том, что в 2018 году фиксированный платёж по индивидуальным предпринимателям будет увеличиваться на уровень не выше 1 балла для пенсий и в дальнейшем есть право у правительства увеличивать его в размере не ниже, чем один балл», - сказал Антон Дроздов.

Антон Дроздов напомнил, что для тех, кто имеет пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в субъектах Российской Федерации, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата. Он напомнил о том, что социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера была не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

«При этом подготовлено предложение по сохранной норме, которое дальше продолжает и учитывает то, что прожиточный минимум пенсионера в 2018 году не достигает размера прожиточного минимума в 2016 году и поэтому для тех, кто уже имел высокий уровень федеральной социальной доплаты, он остается тем же», - сказал он.

Министр труда и социального развития Максим Топилин на брифинге по итогам заседания кабинета министров сообщил, что правительство одобрило индексацию пенсий с 1 января 2018 года на 3,7%, несмотря на понижение прогноза по инфляции на 2017 год до 3,2%.

Глава Минтруда отметил, что ранее пенсии индексировались с 1 февраля, но в следующем году было принято решение сделать индексацию с 1 января.

Индексация различных выплат льготным категориям, по его словам, запланирована с 1 февраля на уровень фактической инфляции.

Индексация социальных пенсий, по его словам, планируется с 1 апреля на 4,1%.

Как напомнил Максим Топилин, «инфляция прогнозировалась до последнего времени 3,7-3,8% на 2017 год, а у нас инфляция является основанием, и на инфляцию за прошлый год индексируется пенсии с 1 февраля».

При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что прогноз по инфляции понижен на 2017 год до 3,2%, правительством «принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года, а не с 1 февраля, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году».

«Индексации всех выплат, которые у нас также связаны с инфляцией - это различные выплаты, прежде всего льготным категориям ежемесячные денежные выплаты, предусматривается на уровень фактической инфляции с 1 февраля следующего года», - сказал Максим Топилин.

Индексация пенсии работающим пенсионерам в проекте федерального бюджета на трёхлетку не предусмотрена. «Нет», - сказал журналистам глава Минтруда, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает finmarket.ru.