Мурманская область. Арктика22.06.17 16:13
Трёхлетний ребёнок погиб от падения на него электроплиты
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствием предварительно установлено, что 22 июня этого года в помещении кухни в квартире дома на улице Сафонова в городе Мурманске обнаружено тело трёхлетнего ребёнка, смерть которого наступила в результате падения на него электроплиты.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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