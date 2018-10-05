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Мурманская область. Арктика05.10.18 10:51

Трёхсторонняя комиссия Мурманской области по регулированию социально-трудовых отношений обсудила изменения пенсионного законодательства и сохранение уровня социальной поддержки граждан предпенсионного возраста

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание трёхсторонней комиссии Мурманской области по регулированию социально-трудовых отношений.

Стороны социального партнёрства обсудили актуальные вопросы, в числе которых масштабные изменения пенсионного законодательства и сохранение в этих обстоятельствах установленного на территории нашей области уровня социальной поддержки граждан предпенсионного возраста.

С информацией об основных изменениях в пенсионном законодательстве выступил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Свою позицию по планируемым изменениям высказали координатор стороны профсоюзов, председатель СОП «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Александр Первухин и президент «Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области» Сергей Веллер.

Министр социального развития Сергей Мякишев рассказал о внесении соответствующих изменений в законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, регулирующие условия и порядок предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам в связи с изменениями в пенсионном законодательстве.

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