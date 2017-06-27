Мурманская область. Арктика27.06.17 14:15
Трём спортсменам Мурманской области присвоили спортивное звание «Мастер спорта России международного класса»
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 июня 2017 года № 87нг присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» в санном виде спорта спортсменам Мурманской области: Алексею Мартьянову, Ивану Рожину и Юрию Талых.
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