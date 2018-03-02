Тренд негативного отношения к медикам нужно менять

Наша редакция уже сообщала о пресс-конференции по возможностям реализации программы «Арктический доктор» в северных регионах, состоявшейся 7 февраля в петербургском офисе ТАСС, в формате телемоста Санкт-Петербург—Мурманск. В ней приняли участие: губернатор Мурманской области Марина Ковтун, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергей Багненко и заведующий научно-исследовательской лабораторией комплексных проблем гигиены и эпидемиологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Валерий Чащин. Обменявшись информацией и мнениями по теме, глава региона ответила на вопросы петербургских журналистов. Пресса Мурманской области, к сожалению, участия в пресс-конференции не приняла, как пояснили в офисе ТАСС, — из-за ограниченности технических возможностей. А жаль, ведь местные СМИ более знакомы с обстановкой на местах.

- У нас большой фонд вторичного жилья, — рассказывала Марина Ковтун. – Мурманская область сильно сократилась в населении, особенно в последние 10 лет. Работа по созданию ресурсных центров началась не сейчас, а сразу после того, как здравоохранение по всей стране перешло на одноканальную систему финансирования, когда деньги идут за пациентом. Речь не только о высокой зарплате врачей, которую мы должны предоставить, согласно майским указам президента. Надо понять, где тот источник, из которого будем обеспечивать высокий уровень заработной платы и содержать медицинские учреждения. Все они были построены в советское время и рассчитаны на тогдашнее количество населения, превышающее миллион человек по всей области. Сегодня прослеживается тенденция обезлюживания региона, при этом никуда не исчезает необходимость обеспечения людей своевременной медицинской помощью. В малых населённых пунктах мы строим современные ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) с жильём для медиков.

Многие сегодняшние врачи в Мурманской области являются потомками приехавших сюда из других регионов, отучившихся в вузах Архангельска, Петрозаводска, Питера, других городах. Они здесь живут, успешно работают. Именно этот костяк врачей сохраняет высокое качество здравоохранения на Севере. Те ординаторы, которые сюда приезжают, не хотят покидать наш край, потому что здесь хорошая эмоциональная атмосфера, у них есть наставники. Приезжие приобщаются к серьёзным задачам, стоящим перед местным здравоохранением.

Проблема нехватки врачей сегодня настолько остра, что вызывает недовольство людей. На каждого доктора падает двойная нагрузка, время обслуживания каждого пациента сокращается. Нет возможности попасть к нужному специалисту, до которого ещё нужно доехать из населённого пункта за 100 км , поскольку малонаселённость не позволяет содержать на местах районные больницы. Сегодня за неработающее население мы направляем в систему ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования) 6,6 млрд рублей из областного бюджета. Это больше 10% доходной части региональной казны. Но ни одного медучреждения мы пока не ликвидировали. Оптимизируем – создаём, к примеру, из трёх юридических лиц одно. Но не сокращаем врачей, поскольку их не хватает. Мы не будем создавать льготную ипотеку для отъезда врачей из региона, как предлагает Сергей Багненко. Пусть приезжие медики здесь ассимилируются. Муниципалитеты активно подключились к этой программе. Сегодня главврачи районных больниц совместно с главами администраций муниципальных образований серьёзно озабочены проблемой предоставления жилья. В новых домах квартиры предлагаются на условиях социального найма.

Нам нужно привлечь врачей из других регионов, вернуть сюда тех, кто жил ранее, и уже отучился, и сохранить докторов, намеревающихся покинуть Север, создать для них стимулы. Сегодня у медиков в регионе сформировалась высокая зарплата: у врачей – 90 тысяч рублей, у среднего медперсонала – 46 тысяч 836 рублей. В «дорожной карте», согласно указам президента, стоят планы дальнейшего увеличения оплаты труда. Но такая высокая зарплата создаётся путём увеличения нагрузки, и нам нужно серьёзно подумать над тем, как разгрузить врача.

Активно развиваем телемедицину. Важна своевременная доставка больного из отдалённого населённого пункта. Медицина катастроф очень активно работает – вертолёты, санитарная авиация, налажена система логистики, осознаётся необходимость оказания помощи в первый час. На первом месте в Заполярье – смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Очень беспокоит проблема с онкозаболеваемостью.

Надо менять тренд негативного отношения к медикам, которых в обществе сейчас принято ругать. Но никто при этом не говорит об условиях, в которых приходится работать врачам.

Конституционное право человека – работать там, где он хочет. Уже много лет обсуждается вопрос возврата системы распределения молодых специалистов. Когда это случится, тогда и жильё под неё будет. Сегодня муниципалитетам с данной проблемой не справиться, поэтому мы считаем её задачей субъекта. Федеральный центр должен подключиться к её решению, это будет реальным шагом навстречу задачам развития Арктики.

- Почему федеральные Минздрав и Минфин до сих пор не поддержали программу «Арктический доктор»? Учли ли Вы опыт действия аналогичных проектов в других арктических регионах, которые существуют, хотя о них так громко и не говорят?

- Федеральный центр нам ещё не отказал. Есть много расходных обязательств, эти вопросы рассматриваются тщательно и небыстро. Вопрос находится на стадии рассмотрения. Что касается программ в других арктических субъектах, то мы их проанализировали. В Архангельской области, например, 800 врачей не хватает. Цифры говорят сами за себя.

- Специалист, работающий по контракту в Мурманской области, должен все 5 лет отработать в одном учреждении, или возможен переход в другое без потери льгот?

- Предполагаем, что специалист должен отработать в одном учреждении. Этот вопрос — дискуссионный. На экспертном совете Минздрава региона ещё не пришли к единому мнению, но склоняются к тому, что врач должен проработать 5 лет в одном месте. Иначе как справиться с задачей обеспечения медиками каждого конкретного учреждения здравоохранения? Врач должен работать точечно: где-то он нужен в сельском учреждении, а где-то в перинатальном центре. Это совершенно разные квалификации.

- Участие в программе по подготовке медиков для арктических регионов принимают 2 медвуза Петербурга, а всего их в городе на Неве 5 или 6. Собираются ли они подключиться? Не обсуждаются ли возможности открытия филиала какого-нибудь медвуза в Мурманской области?

- Шесть вузов подготовят для Мурманской области по 10 молодых врачей: 5 стоматологов и 5 амбулаторников. Всего – 60 человек с выпуска.

Вопрос открытия филиала медвуза в регионе стал активно обсуждаться после придания статуса опорного вуза МАГУ – Мурманскому арктическому государственному университету. Есть проблема с привлечением преподавательских кадров, которые станут обучать студентов-медиков. Их тоже надо к нам привезти.

- В Мурманской области всё более увеличивается туристический поток. В разные годы в сезон в Заполярье гибнут от 2 до 5 человек – на горнолыжных трассах в Кировске либо на других арктических треках. Будет ли разработана для туристов какая-то памятка о том, как себя вести на Крайнем Севере, соблюдать правила собственной безопасности?

- Есть проблема с самодеятельными, неорганизованными туристами. Я вас хочу заверить, туристы, не представляющие, что такое Север, к нам не поедут. В путешествие в тундру, для сплава на реках и т.д. отправляются люди искушённые. Иногда и они попадают в сложные ситуации, и случаи гибели тоже есть. Все туристы должны быть организованы. Памятки есть на туристических порталах, где объясняется: как себя вести в экстремальной ситуации, куда обращаться, необходимо сообщать спасателям свой маршрут. У нас очень сильная система МЧС, реакция на происшествия у неё – молниеносная. Система информирования о погодных условиях тоже налажена.

- О выплатах врачам и о предоставлении жилья говорят везде. Но это ли проблема в Мурманской области? Ваш регион находится на 5-й строчке в РФ по уровню зарплат врачей, а они уезжают. Может быть, причина в организационном хаосе? У вас бесконечная тряска с непродуманными реорганизациями, когда ни врачи, ни пациенты не знают, что будет завтра.

- Отчасти согласна с замечанием. Никто не любит перемен, безусловно. Они всегда вызывают беспокойство у медработников и пациентов. У нас было несколько ложных тревог, вынесенных в соцсети из-за недостатка информации и неверия людей в разъяснения Минздрава. Массового отъезда врачей из региона нет, как нет и хаоса. Идёт плановая реорганизация, заключающаяся в оптимизации. Ведётся сокращение административно-хозяйственного аппарата, персонала, не имеющего непосредственного отношения к системе здравоохранения. Наша задача заключается в поступательном увеличении зарплаты медиков, а выясняется, что кое-где состав АХЧ превышает общее число медперсонала.

- В регионе два средних специальных образовательных учреждения, готовящих медицинские кадры среднего звена. По всем ли специальностям ведётся подготовка, и нет ли дефицита этих работников?

- Подготовка ведётся по всем специальностям. В медицинских колледжах, которые мы недавно полностью переоснастили, очень много бюджетных мест. Там высокий уровень конкуренции. Ребята приходят туда на учёбу не только со школьной скамьи, но и из медучреждений для повышения квалификации. За несколько лет, я уверена, мы свою потребность в медицинских кадрах среднего звена удовлетворим.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«Региональная политическая газета».