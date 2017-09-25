Тренировочные пожарно-тактические учения состоялись на электроподстанции № 15 Кировска

В Кировском филиале ГПС МО, согласно графику проведения пожарно-тактических учений на 2017 год прошли тренировочные пожарно-тактические учения на объект – электроподстанция № 15 (110 кВ), расположенная у южного берега озера Большой Вудьявр. По тактическому замыслу загорелся трансформатор № 1, ёмкостью 12,5 тонн масла. Существовала угроза распространения огня на соседний трансформатор.

На место условного пожара выезжали силы и средства по номеру вызова - № 2, а также руководящий состав Кировского филиала и Кировской группы подстанций Центральных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Колэнерго» Личный состав пожарных частей № 30, 31, 34, а также персонал подстанции с поставленной задачей справились. Руководитель ТПТУ – начальник отдела ПП и ПТ Кировского филиала ГПС МО – Сергеев И.В.