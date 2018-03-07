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Мурманская область. Арктика07.03.18 08:20

Трепетное отношение «ФосАгро» к территории присутствия

Практику встреч представителей крупнейших компаний региона с членами правительства Мурманской области, депутатами областной Думы и главами органов местного самоуправления вчера  на заседании регионального Экономического совета под руководством губернатора региона продолжила группа «ФосАгро», представленная в Мурманской области Кировским филиалом АО «Апатит».

Как подчеркнула, открывая заседание, губернатор Марина Ковтун, ключевое производственное предприятие группы – комбинат «Апатит» – входит в число бюджетообразующих организаций региона. Правительство Мурманской области и компания «ФосАгро» тесно и плодотворно сотрудничают на протяжении многих лет.

«Мне хочется отметить высокую социальную ответственность компании «ФосАгро» на территории присутствия. И мы высоко ценим тот вклад, который компания делает в экономику Мурманской области. По итогам прошлого года почти 10 % налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области сформировано АО «Апатит». Компания активно развивается. Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы она была максимально конкурентоспособна. От этого зависят налогооблагаемая база компании и налоговые поступления в бюджет», – заявила Марина Ковтун.

Так, в 2016 году было подписано соглашение между правительством Мурманской области и АО «Апатит» о государственной поддержке при реализации инвестиционного проекта по реконструкции обогатительной фабрики АНОФ-3. Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. В рамках заключенного соглашения компании предоставляется льгота по налогу на прибыль и налогу на имущество.

Модернизация обогатительной фабрики способствовала росту объема производства, сообщил генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников.

«В прошлом году рост больше 13% как по производству минеральных удобрений, так и по производству апатита. Конечно, то, что этот инвестиционный проект признан приоритетным для Мурманской области, компании выделены налоговые льготы, которые действуют в регионе, позволяет нам комфортно работать в Мурманской области и наращивать объёмы производства», – отметил Михаил Рыбников.

Участникам заседания была представлена информация об итогах деятельности группы «ФосАгро», в том числе Кировского филиала АО «Апатит», за 2017 год и перспективах развития компании.

Как сообщил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов, предприятие добывает порядка 35 млн тонн руды в год. Плановый объём добычи руды в 2018 году – 36,4 млн тонн. Выработка апатитового концентрата составляет 9,5 млн тонн ежегодно. Кроме того, компания является единственным в России производителем нефелинового концентрата. Для обеспечения стабильного объёма добычи инвестиционная программа Кировского филиала АО «Апатит» предусматривает ввод в эксплуатацию новых объектов. Предполагается, что к 2035 году на новых объектах рудной базы будет вырабатываться около 50% объёмов добываемой руды.

Ввод в эксплуатацию ключевого добычного проекта Кировского рудника – главного ствола № 2 – позволил увеличить объём добычи рудника с 14 до 16,5 млн тонн, а в перспективе и до 20 млн тонн апатит-нефелиновой руды. Проведены инвестиционные мероприятия и по развитию Расвумчоррского рудника.

В проектах модернизации обогатительных мощностей предприятием применены наиболее современные эффективные технологические решения, позволяющие при снижении качества перерабатываемых руд обеспечить высокий уровень извлечения полезного компонента и необходимое качество апатитового концентрата. На АНОФ-3 создано производство комплексной переработки минерального сырья с выработкой апатитового, нефелинового и сиенитового концентратов. На АНОФ-2 реализуется проект модернизации мощностей с целью переработки забалансовых и обедненных руд и выпуска на их основе высокосортного апатитового концентрата.

Кроме того, на предприятии постоянно повышается операционная эффективность, внедряются безопасные технологии ведения горных работ, модернизируется топливно-энергический комплекс филиала.

Компания выступает надежным партнёром Мурманской области в сфере социально-экономического развития как всего региона, так и городов присутствия компании. Так, совместные инвестиции и работа «ФосАгро» и областного правительства по строительству гондольно-кресельной дороги сделали Кировск одним из ведущих горнолыжных центров страны. С целью ранней профориентации в регионе созданы специализированные «ФосАгро-классы». Предприятие ответственно подходит к вопросам экологической безопасности и внедряет комплексную систему экологического менеджмента, проводит программы развития персонала, осуществляет поддержку здравоохранения, детско-юношеского спорта, культурных и духовных ценностей.

«В течение последних как минимум трёх лет в развитие социальной инфраструктуры Кировско-Апатитского района были вложены достаточно серьёзные средства. Это масштабные проекты, здесь речь идёт не только о социальной ответственности, но и о достаточно внимательном и трепетном отношении к территории присутствия», – подчеркнул Андрей Абрашитов.

 

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