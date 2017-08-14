Треска из Мурманска оказалась с мышьяком

Управление Россельхознадзора по Республике Коми отчиталось о мониторинге качества и безопасности пищевой продукции в розничной торговле. В первом полугодии 2017 года взяли 22 пробы рыбы, меда и кормов для животных. Все они были отправлены во Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

Часть продуктов проверку не прошли. В том числе рыба из Мурманской области. Как сообщает Россельхознадзор Коми, в мороженой пикше (потрошенная без головы) производителя ООО «Норд Пилигрим»(г.Мурманск) содержание мышьяка в 2,6 раза превышает содержание нормы. В такой же пикше производителя АО «Рыбопромысловая фирма Вариант» (г.Мурманск) - в 7,4 раза. В мороженой потрошенной треске без головы производителя СПК РК «Чапома» (с.Чапома) - в 1,74 раза.

Это свидетельствует об отсутствии системы контроля за безопасностью и качеством производимой продукции со стороны хозяйствующих субъектов, а также отсутствии эффективного контроля со стороны государственной ветеринарной службы. Управлением приняты меры по изъятию из оборота остатков потенциально опасной пищевой продукции и кормов, уточняет Россельхознадзор.