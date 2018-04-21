Треть объема работ по созданию Мурманского транспортного узла выполнена. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун в ходе доклада председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о ходе реализации проекта.



Глава региона отметила, что по итогам прошлогоднего совещания по развитию транспортной инфраструктуры на Севере России, которое Дмитрий Медведев проводил в Мурманске, по проекту были приняты ключевые поручения, в частности по моделям его финансирования.

«Все поручения, которые были Вами даны, выполнены. Сегодня проект Комплексного развития Мурманского транспортного узла выполнен на треть общего объема работ. Освоены порядка 15 млрд рублей», – сказала Марина Ковтун.



В рамках проекта на Западном берегу Кольского залива в марте был заложен новый объект портовой инфраструктуры – современный, экологичный угольный терминал «Лавна», рассчитанный на перевалку до 18 млн тонн угля. Заинтересованность в нём высказывает ряд потенциальных грузоотправителей. Успешно решаются и вопросы обеспечения всего проекта необходимой энергетической инфраструктурой.



Дмитрий Медведев отметил значимость проекта Комплексного развития Мурманского транспортного узла.



«Хорошо, что все эти процессы идут. Это действительно большой проект, но очень важный и для нашей страны, и для Севера, Мурманской области и ее жителей.