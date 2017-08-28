Третий «Грачонок» «прилетел на Северный флот

Северный флот получил новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Он поступил на вооружение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами главной базы подводных сил флота - Гаджиево, сообщает пресс-служба СФ. В рамках мероприятий военно-технического форума «Армия-2017» 27 августа на катере был поднят военно-морской флаг.

В торжественной церемонии первого подъема флага на противодиверсионном катере принял участие командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он пожелал экипажу успехов в освоении и применении новой техники и отметил, что «боевой потенциал гаджиевского отряда по борьбе с ПДСС значительно повысился».

Теперь на вооружении подводных сил Северного флота находятся три современных катера проекта «Грачонок». Первый из них получил наименование «Юнармеец Заполярья» и принял участие в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Наша справка:

Катера проекта 21980 «Грачонок» разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», построены на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним. Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно- ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.