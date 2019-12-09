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Мурманская область. Арктика09.12.19 17:06

Третий Слёт социальных предпринимателей Севера состоялся в Мончегорске

В этом году город принял эстафету у Норильска и Никеля. Главной темой мероприятия стало развитие туризма и индустрии сервиса и гостеприимства в заполярных регионах.

Что может предложить Север путешественникам из разных городов и стран? Как социальные предприниматели могут включиться в процесс привлечения и удержания туристов? Какие инструменты есть в арсенале и у новичков, и уже опытных бизнесменов? На эти и другие вопросы пытались ответить участники слёта вместе с приглашенными экспертами – гуру в сфере промышленного, культурного, гастрономического, спортивного, социального, событийного и экологического туризма.

Программа слёта была максимально интерактивной и направлена, в первую очередь, на обучение и нетворкинг. В игре-квесте «Перекресток семи дорог» участники разрабатывали идеи по трансформации и улучшению туристических предложений в Мурманской области. Например, были предложены варианты маршрутов «Русская Лапландия» – программы недельного тура по региону, идеи по организации культурных акций с участием местных жителей и созданию индустриальных объектов.

Кроме того, прошли тематические мастер-классы. Ирина Цуканова, владелица компании «More Than Travel», поделилась советами, как привлечь туристов с помощью сторитейллинга – транслирования смыслов через истории. А Екатерина Маркова, CEO рекламного агентства «19/84», провела интенсив по продвижению в онлайн-среде (как правильно выстраивать контент, каких типичных ошибок не совершать, какими приложениями пользоваться).

Одной из самых вдохновляющих площадок стало кейс-шоу от шести экспертов: Людмилы Гусевой, советника генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и создателя Музея металлургической промышленности; Натальи Базиль, руководителя проекта «Шапка рулит», в котором работают одинокие мамы, пенсионеры и люди в трудной жизненной ситуации; Льва Денисова, продюсера фестиваля нордической культуры Imandra Viking Fest – единственного подобного мероприятия в Заполярье; Маргариты Полоник, президента  Ассоциации по содействию в развитии и продвижении культурно-гастрономического туризма; Максима Миронова, руководителя Агентства развития Норильска, где смело проводят уличные фестивали в условиях тундры;  Юлии Рыбаковой, директора департамента туризма Ярославской области, которая принимала участия в ребрендинге туров по Золотому кольцу России.

Накануне слёта приглашенные эксперты и предприниматели встретились на «Береге развлечений» – одном из проектов, поддержанных компанией «Норникель». В центре активного досуга можно взять напрокат спортивный инвентарь, в том числе и ватрушки, прокатиться на двух трассах, организовывать интеллектуальные игры и кинопоказы, вкусно и весело проводить время на свяжем воздухе.   

 

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