Третья смена школьных лагерей стартовала

Сегодня в Мурманске открылась третья смена городских оздоровительных лагерей, которые расположились на базе школ №№ 42, 49 и 57. В течение 21 дня в них отдохнут 405 юных мурманчан.

В целом за это лето в 13 городских оздоровительных лагерях побывает 1740 детей. Услуга очень востребована, на сегодняшний день лагерь полностью укомплектован.

Организаторы лагеря разработали увлекательные программы для детей. Ребят ждут экскурсии в мурманские музеи и выставочные центры, походы в театры и кино, участие в творческих мастер-классах и множество других познавательных и развлекательных мероприятий.

— Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию мурманских школьников, юные жители города—героя Мурманска совершат серию пешеходных экскурсий по памятным местам города, посетят городские культурные объекты, парки и скверы, — рассказала депутат Совета депутатов, директор средней общеобразовательной школы № 33 Любовь Малыгина.

Также ребята станут участниками городского проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!», для них будут проведены конкурсные мероприятия, квесты, фотомарафоны.

Кроме того, продолжается комплектование группы детей в возрасте от 6 до 18 лет для отдыха в четвертой смене оздоровительного лагеря «Лазурный», который находится в Туапсинском районе, в период с 08.08.2019 по 28.08.2019 года.

Родительская плата за путевку в оздоровительные учреждения за пределы региона составляет 25% от её стоимости (около 9 000 рублей). В случае следования ребенка в составе организованной группы из г. Мурманска, родителям также необходимо оплатить железнодорожный проезд и питание ребенка в пути в вагоне-ресторане.

Родителям (законным представителям), желающим организовать отдых и оздоровление своих детей в черноморской здравнице, необходимо обратиться для оформления путевки по адресу: ул. Генералова, 1, корп. 13, кабинет 1 (понедельник-четверг - с 13.00 до 18.00).