Тревожные службы стягиваются к Кольскому мосту для проверки сообщения о том, что два человека сбросились в залив

Как стало известно нашей редакции, в настоящее время тревожные службы стягиваются в район Кольского моста, откуда поступило сообщение о том, что с него в воду бросились двое молодых людей. Если эта информация соответствует действительности, то надеяться на то, что люди остались живы, не приходится.