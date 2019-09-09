Три дня – не катастрофическая просрочка, но тоже плохо – Андрей Чибис

Работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области завершены на 100%. Работы проведены на 13 объектах на территории области и 27 – в агломерации «Мурманская». На ряде объектов в настоящее время завершается ремонт тротуаров и обочин. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин.

Кроме того, в рамках региональной программы в 22 муниципалитетах при поддержке областного бюджета в совокупности отремонтировали 54 дорожных объекта.

В ходе всех работ проводился многоступенчатый контроль качества и поступавших материалов, и технологии проведения работ. Проверки осуществлялись специалистами ФКУ «Росдортехнология», лабораториями ФКУ Упрдор «Кола» и ГОКУ «Мурманскавтодор».

Глава региона Андрей Чибис напомнил, что существовала договоренность закончить все работы по нацпроекту к 1 сентября. Однако три объекта в Мурманске были завершены лишь к концу дня 3 сентября.

«Три дня – не катастрофическая просрочка, но тоже плохо. Нужно провести работу над ошибками. Все контрактование необходимо провести до конца текущего года. Безусловно, исполнение нацпроектов должно оставаться на особом контроле. В целом мы в этом продвинулись вперед и находимся в числе передовых в Российской Федерации регионов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также на совещании обсудили вопрос готовности муниципалитетов к зимнему содержанию дорог и возможность восстановления моста в Шонгуе, где глава региона побывал накануне.

«Люди просят, чтобы был мост. Об этом говорят больше, чем о проблемах здравоохранения и ЖКХ», – отметил глава региона.

Андрей Чибис поручил профильному министерству совместно с руководством Кольского района подготовить предложения по максимально быстрому решению вопроса с восстановлением моста в Шонгуе.