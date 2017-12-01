Три дня будут идти бои юношеского турнира по боксу

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил торжественное открытие 19-го юношеского турнира по боксу на призы Почётного председателя федерации бокса Мурманской области, почётного гражданина города-героя Мурманска Владимира Ильича Горячкина, которое состоялось во Дворце спорта центрального стадиона профсоюзов.

За победу в турнире будут бороться более 130 спортсменов. Принять участие в состязаниях приехали юноши и девушки со всей области.

– В Мурманске ведётся масштабная работа по созданию условий для занятий физкультурой и спортом, – сказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уверен, ребята покажут отличную подготовку, а победит сильнейший.

Состязания завершатся 3 декабря. Помимо медалей и кубков победителям, специальные призы будут вручены лучшему судье и тренеру, а также бойцам в специальных номинациях.