Три дня «Инверсии» в Мурманске

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.

8 февраля в 17.30 в кинотеатре «Мурманск» состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.

Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссёр, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.

Магистр изобразительных искусств Академии искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.

В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.