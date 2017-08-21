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Мурманская область. Арктика21.08.17 11:40

Три дня, которые унесли жизни двух человек во время ДТП

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы.

18 августа примерно в 8 часов 30 минут в Мурманске на улице Рогозерская водитель, управляя автомобилем «Ауди», допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате происшествия 64-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении.

18 августа около 13 часов 45 минут в Мурманске на улице Павлова неустановленный водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части для производства дорожных работ. В результате происшествия 25-летний молодой человек обслужен амбулаторно.

18 августа примерно в 15 часов 20 минут в Мурманске на улице Кирпичная водитель, управляя автомобилем «Хендай», допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия 12-летняя девочка обслужена амбулаторно.

18 августа около 17 часов 37 минут в Кировске по бетонной дороге несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом марки «Ирбис» без государственных регистрационных знаков, допустил наезд на опору уличного электроосвещения, после чего произошло опрокидывание транспортного средства на проезжую часть дороги. В результате происшествия 11-летний водитель и два пассажира: 5-летняя девочка и 12-летний мальчик госпитализированы.

18 августа примерно в 18 часов в Мурманске на улице Октябрьская неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при выезде с прилегающей территории допустил наезд на несовершеннолетнего, который двигался по тротуару. В результате происшествия 14-летний пешеход обслужен амбулаторно.

19 августа около 2 часов 40 минут на 1103 км автодороги «М-18 Кола» Кандалакшского района водитель, управлял автомобилем «Форд Фокус» не учел дорожно-метеорологические условия, допустил съезд с дороги с последующим наездом на скалу. В результате происшествия водитель - 41-летний мужчина - госпитализирован. Пассажир - 25-летний молодой человек - скончался до приезда скорой медицинской помощи.

20 августа примерно в 0 часов 40 минут на 1299 км автодороги «М-18 Кола» Оленегорского района водитель, управляя автомобилем «Форд», не соблюдал дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства, допустил столкновение с мотоциклом «Хонда». В результате происшествия водитель автомобиля «Форд» - 37-летний мужчина и пассажир -25-летняя девушка - обслужены амбулаторно.

20 августа около 18 часов  на 6 км автодороги «Апатиты – п. Залесье» Апатитского района водитель автобуса «МАЗ» общественного транспорта № 13 при резком торможении допустил падение пассажира (кондуктора). В результате происшествия 63-летняя женщина обслужена амбулаторно.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, при надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2296 нарушений Правил дорожного движения. 85 нарушений допущено пешеходами, 23 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 32 водителя.

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