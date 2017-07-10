Три дня на свободе: своровал – в тюрьму

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Куделина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 – краже, то есть тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

Судом установлено, что Куделин, спустя три дня после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступлений имущественного характера, находясь в жилрайоне Росляково с целью хищения чужого имущества путём взлома входной двери одной из квартир, проник в жилище, откуда похитил имуществ, принадлежащее жительницы Росляково - обогреватель, две металлические кастрюли, а также ЖК-монитор.

С учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, наличие в действиях особо опасного рецидива преступлений, суд приговорил Куделина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.