В День города центр Мурманска отдают под праздникТри дня отмечаем день рождения Мурманска
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Мурманская область. Арктика29.09.17 11:04

Три дня отмечаем день рождения Мурманска

Администрация Мурманска опубликовала программу мероприятий ко Дню города, которые будут проходить 4, 7 и 8 октября:

4 октября

12.00 - торжественное вскрытие капсулы послания с письмом к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года (сквер на ул. Ленинградская);

13.00 - торжественный прием в честь почетных граждан (гостинично-деловой центр «Арктика»).

7 октября

10.00 – 19.00 - детский городок на стоянке возле гостиницы «Меридиан»

10.50 - старт VIII авто-мотопробега «Кола - Мурманск» (ТЦ «Пассаж» - просп. Кольский — просп. Ленина до ул. Карла  Маркса);

11.00 - старт 82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (ТЦ «Пассаж» - просп. Кольский - прочп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

12.00 - старт XXII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от дома № 16 по просп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

13.30 - заплыв на открытой воде на дистанцию 101 метр, посвященный 101-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, лодочная станция).

В 13.00 начнётся народное гуляние, посвященное 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика».

В программе:

13.00 - 15.00 — работа фотозоны,

14.00 - 16:00 — музыкальный шатёр «Караоке»,

14.30 - 16.00 — уличный театр от ДК «Первомайский»,

15.00 - 16.30 — уличная игра «Квест по городу»,

15.30 - 17:00 — спортивные аттракционы,

17.30 - 18:00 — танцевальная программа,

17.30 - 18:30 — выступление уличных музыкантов.

С 14.00 до 17.00 в сквере на ул. Ленинградской будут работать молодежные интерактивные площадки.

В 19.00 на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» стартует праздничная шоу-программа «Вступая в новое столетие».

В 20.15 состоится файер-шоу от группы «Ифрит» (площадь Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика»), а в 20.20 - праздничный фейерверк.

8 октября

13.00 - 21.00 - народное гуляние, посвященное 121-й годовщине со дня основания поселка Росляково (перед зданием МБУК ДК «Судоремонтник» в жилом районе Росляково);

20.00 - праздничный фейерверк.

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