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Мурманская область. Арктика10.06.19 16:38

Три года и 380 млн рублей - в Мурманской области началась рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная»

В рамках регионального и федерального проектов «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на территории Мурманской области начата реализация мероприятий по ликвидации наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда – рекультивация пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная».

31 мая по результатам конкурентных процедур муниципальный контракт на выполнение этих работ подписан заказчиком – Хозяйственно-эксплуатационной службой Кольского района (МКУ «ХЭС Кольского района») с исполнителем – ООО «РАЗМАХ ГП» (Санкт-Петербург).

Рекультивация пометохранилища особо значима для Мурманской области, поскольку указанный объект является потенциальной угрозой загрязнения водоема высшей рыбохозяйственной категории – Кольского залива, а также впадающей в него реки Колы – источника питьевого водоснабжения города Мурманска и Кольского района.

Работы в рамках заключенного контракта рассчитаны на три года и включают техническую и биологическую стадии рекультивации.

Перед исполнителем поставлены задачи обеспечить подготовительные работы, возвести здания и сооружения очистных сооружений, устройство инженерных сетей, провести закупку, монтаж и пусконаладку оборудования, работы по откачке и очистке воды, вывоз обеззараженного осадка, вертикальную планировку территории, а также мероприятия по восстановлению плодородия, биологической рекультивации и благоустройству рекультивируемой территории, экологический мониторинг за состоянием и изменением параметров окружающей среды на участке рекультивации в процессе строительства и после окончания рекультивации.

В настоящее время в соответствии с календарным графиком работ исполнитель осуществляет разработку рабочей документации.

В текущем году на реализацию регионального проекта в бюджетах всех уровней предусмотрено 207,9 млн рублей, из них федеральный бюджет – 147,6 млн рублей, областной бюджет – 57,3 млн рублей, местный бюджет – 3 млн рублей. Общая стоимость контракта на три года составляет 380 млн рублей.

 

 

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