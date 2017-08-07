Три года условно дал суд мурманчанину за кражу пистолета и попытку его продать

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Б.,1984 г.р. Приговором Первомайского районного суда областного центра мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В судебном заседании установлено, что обвиняемый 9 мая 2017 года, находясь возле дома № 148 по Кольскому проспекту в Мурманске, совершил открытое хищение у потерпевшего, 1954г.р., принадлежащего последнему пистолета МР-79-9ТМ калибра 9 мм с находящимися внутри 7 патронами, причинив ущерб на сумму 20250 рублей. С похищенным имуществом Б. скрылся и пытался его продать.

В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью.

При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит на учёте у нарколога с диагнозом: «синдром зависимости от алкоголя».

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, признание подсудимым своей вины, с учётом мнения государственного обвинителя назначил Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.