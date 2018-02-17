Три команды Северного флота примут участие в мурманском региональном конкурсе «КВН в погонах»

Команды весёлых и находчивых военнослужащих трёх соединений Северного флота примут участие в региональном конкурсе представителей силовых структур и ведомств «КВН в погонах», который состоится в мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова 24 февраля.

Первый раз на сцену выйдут военные моряки 14-й бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии. Они назвали свою команду «Из бухты вон». Вместе с моряками будут состязаться за призовые места «Суровые парни» из отдельной Красерзнамённой бригады морской пехоты и сборная «Динамит» отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Конкуренцию военнослужащим Северного флота составят представители таможни, службы исполнения наказаний и управления МЧС по Мурманской области.

В этом году тема конкурса посвящена 80-летию со дня образования региона: «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд», сообщает пресс-служба Северного флота.