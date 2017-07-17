Три кредитные организации борются за деньги НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»

17 июля состоялся первый этап отбора кредитных организаций для открытия счетов НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». В присутствии членов комиссии были вскрыты конверты с конкурсной документацией участников. Это три кредитные организации: «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и «Бинбанк».

Первый вице-спикер Мурманской облдумы Владимир Мищенко принял участие в заседании конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций для открытия счетов регионального фонда капитального ремонта

Согласно новым нормам федерального законодательства, обязательным условием участия в конкурсе должно быть отсутствие платы за открытие счёта и проведение безналичных операций. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, по которому приём средств, вносимых в качестве взноса за капитальный ремонт должен осуществляться во всех имеющихся филиалах банка или по агентским договорам без взимания платы.

Победитель конкурса будет определен на следующих этапах.