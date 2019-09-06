Три новых школьных автобуса переданы образовательным учреждениям Мурманской области

В Мурманске вчера состоялась передача учреждениям образования региона трех новых школьных автобусов, приобретенных в рамках государственной программы «Развитие образования». Ключи от новых автобусов представителям школ вручил врио губернатора.

Мурманской коррекционной школе № 1 передан автобус на 32 места. Два автобуса на 22 места отправятся в Оленегорскую коррекционную школу-интернат и среднюю общеобразовательную школу № 3 поселка Алакуртти.

Как было заявлено во время церемонии, до конца года будет поставлено два десятка удобных и безопасных машин. Они пойдут в те образовательные учреждения, где большой износ автобусов. Соответствующие ресурсы регион выделяет сам, также дополнительные средства поступают на эти цели из федерального бюджета.

Также в рамках госпрограммы еще пять новых комфортных школьных автобусов поступят в образовательные учреждения Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь в конце октября