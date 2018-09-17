Три предприятия Мурманска стали победителями конкурса «Лучший рыбный продукт – 2018» на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге

15 сентября на II Международном рыбопромышленном форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге, состоялось торжественное награждение победителей отраслевого конкурса «Лучший рыбный продукт – 2018».

Конкурс был организован Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и ФГУП «Нацрыбресурс» под эгидой Федерального агентства по рыболовству в целях популяризации российской рыбной продукции, повышения её конкурентоспособности, а также признания российских производителей международным сообществом.

В открытом соревновании приняли участие 28 российских предприятий, которые представили 145 образцов рыбной продукции, в 6-ти предложенных условиями конкурса номинациях: кулинарные полуфабрикаты; солёная продукция и пресервы; копченая и вяленая продукция; икра и икорная продукция; БАДы и продукция из водорослей; консервы.

Организаторами конкурса был учреждён специальный приз Гран-При, и отдельная номинация для премирования информационных изданий внесших весомый вклад в популяризацию и продвижение отечественной рыбной продукции.

Гран-При конкурса выиграла «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» (г.Магадан), у которой конкурсной комиссией было отмечено 27 наименований представленной продукции по 3 номинациям.

В основных номинациях конкурса, согласно заключению Комиссии, победителями стали следующие компании:

«Кулинарные полуфабрикаты» (приняло участие 5 предприятий. представлено 14 образцов продукции)

золотая медаль - АО ПКП «Меридиан» (г.Москва), рыбное кулинарное изделие «Риеты»;

серебряная медаль - ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» (Калужская обл.), рыбные кулинарные изделия (минтай, кальмар, треска в панировке);

бронзовая медаль - ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» (г.Санкт- Петербург), «Крабовые палочки (имитация) охлажденные».

«Консервы» (приняло участие 8 предприятий. Представлено 33 образца продукции)

золотая медаль - АО «Южморрыбфлот» (Приморский край), консервы «Сардина иваси натуральная»;

серебряная медаль - АО «Стрелец» (г.Мурманск), консервы «Печень трески по- мурмански»;

бронзовая медаль - ООО «Керчьхолод» (г.Керчь), консервы рыбные стерилизованные «Судак с фасолью в томатном соусе».

«Соленая продукция и пресервы» (приняло участие 8 предприятий. Представлено 46 образцов продукции)

золотая медаль - ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» (г.Магадан), салаты из морской капусты торговая марка «Морской волк»;

серебряная медаль - ОАО «РОК1» (г.Санкт-Петербург), форель слабосоленая ломтики торговая марка «Своя рыбка»;

бронзовая медаль - ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс» (г.Мурманск), треска солено-сушеная пласт клипфискной разделки.

«Копченая и вяленая продукция» (приняло участие 7 предприятий. Представлено 29 образцов продукции)

золотая медаль - ООО «Олива-Факел» (Московская область), нерка холодного копчения, балык;

серебряная медаль – ООО «Звезда Рыбака Город Керчь» (г.Керчь), балычок крымский сушено-вяленый, торговая марка «Керчь Балык»;

бронзовая медаль - ООО «СИГ» (Кемеровская область), форель холодного копчения.

«Икра и икорная продукция» (приняло участие 7 предприятий. Представлено 11 образцов продукции)

золотая медаль - ООО «Кубанский институт осетроводства» (г.Краснодар), икра зернистая осетровых рыб пастеризованная белужья «Таганрогская»;

серебряная медаль - ОАО «Волгореченскрыбхоз» (Костромская область), икра зернистая осетровых рыб баночная «Selected»;

бронзовая медаль - ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (г.Санкт-Петербург), икра красная имитированная слабосоленая лососевая торговая марка «Балтийский берег».

«БАДы и продукция из водорослей» (приняло участие 5 предприятий. Представлено 12 образцов продукции)

золотая медаль - ООО НПК «Вита-Ли» (Московская область), биогель из ламинарии с калием и магнием «ВитальгарКАРДИО»;

серебряная медаль - АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (г.Архангельск), набор для приготовления салата из водоросли соленой ламинарии беломорской «Живой салат из ламинарии»;

бронзовая медаль - ООО «Полярис» (г.Мурманск), биологически активная добавка к пище «Омега-3 35%» и «Детский рыбий жир» (со вкусом малины).

Врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей Владимирович Харьков отметил: «Каждая отрасль делает некий продукт, который оценивает конечный потребитель. Рыбная отрасль также оценивается покупателем. Чем рыба вкуснее, тем она больше им востребована. Чем больше покупают нашу отечественную рыбу, тем больше капитала возвращается рыбакам. Соответственно – тем больше они будут развивать свои предприятия, а вместе с ними будут развиваться и прибрежные регионы России. И чем активней будет развиваться рыболовство в нашей стране, тем больше правильного, здорового и вкусного продукта получит наш с вами рынок. Вот такой круговорот рыбы в экономике. Одним из направлений деятельности нашего предприятия и является стимулирование этих процессов. Я думаю, что проведённый конкурс внесёт в это большую лепту».