Мурманская область. Арктика15.01.19 11:19
Три скандинавских богатыря готовы регулярно проводить совместные военные учения
Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё в Швеции представил идею о регулярном проведении совместных военных учений Северных стран.
Министры обороны Северных стран собрались в городе Сэлен, где проходит конференция по вопросам безопасности.
Совместные учения сухопутных сил уже проводились в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии.
Военно-морские силы Северных стран регулярно проводят совместные учения с 1997-го года, а Военно-воздушные силы – около десяти лет, сообщает служба новостей «Yle».
На фото министры обороны Северных стран.
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