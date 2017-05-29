Три свидания были прекращены в региональных учреждениях уголовно-исполнительной системы

Сразу в трёх учреждениях уголовно-исполнительной системы Мурманской области прекращены свидания и составлены протоколы об административном правонарушении в отношении гражданских лиц. Проводятся проверки.

В ИК-18 при досмотре личных вещей гражданки 1981 г.р., прибывшей на длительное свидание к осужденному, в дамской сумке был обнаружен и изъят мобильный телефон.

Аналогичная ситуация была отмечена и в СИЗО-1, только гражданка 1979 г.р. прибыла на краткосрочное свидание к подследственному. Мобильный телефон был обнаружен у неё в заднем кармане брюк.

А гражданка 1961 г.р., прибывшая на длительное свидание к осуждённому, содержащемуся в ИК-17, пыталась в сумке пронести бутылку вина объёмом 0,75 л.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, перед началом свидания до всех без исключения был доведён порядок проведения свиданий, предложено сдать запрещённые предметы, также гражданки были предупреждены об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка.

Результатом невыполнения законных требований стала отмена свиданий и составление административного протокола.

За 4 месяца 2017 года за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов на территорию учреждений в отношении граждан было составлено 8 протоколов об административном правонарушении.