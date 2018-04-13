Три удара ножом – труп и суд

Житель города Полярный, обвиняемый в совершении убийства бывшего сожителя своей дочери, предстанет перед судом.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что 23 января 2018 года обвиняемый, находился в нетрезвом состоянии в квартире по месту жительства со своим знакомым. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора из-за того, что потерпевший стал оскорблять членов его семьи. Злоумышленник нанёс потерпевшему не менее 3 ударов ножом, в том числе в область сердца, отчего последний скончался на месте.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия мужчина признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего жителя города Полярный Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.