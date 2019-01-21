Триллионами выложат Северный морской путь

На развитие Севморпути в ближайшие пять лет понадобится более 900 млрд рублей, из которых около 300 млрд должен выделить бюджет, полагают в Росморречфлоте. Эти вложения призваны обеспечить обслуживание грузовой базы в 80 млн тонн, как того требуют майские указы президента. Но и чиновники, и эксперты уверены, что реальный объём перевозок не превысит 60–70 млн тонн. Грузоотправители ещё сохраняют оптимизм, но уже заговорили о необходимости господдержки для обеспечения нужных объёмов.

По информации издания «Коммерсант», Росморречфлот подготовил новый проект плана-графика реализации федерального проекта «Северный морской путь» (СМП). Документ будет обсуждаться на совещании в агентстве 23 января с заинтересованными министерствами, компаниями и регионами. Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019–2024 годах требуется 905,6 млрд рублей. Из них государство должно выделить 305 млрд рублей. Дополнительная потребность в госсредствах в 2019–2021 годах оценивается в 139,5 млрд рублей. Остальные 600,6 млрд рублей - внебюджетное финансирование.

На мероприятия «Росатома» (назначен инфраструктурным оператором СМП) в 2019–2024 годах требуется 173,7 млрд рублей, из которых 98,8 млрд рублей — частные инвестиции. Ещё 226,5 млрд рублей планируется потратить на мероприятия Росморречфлота, из них 40,5 млрд рублей должны предоставить внебюджетные источники. Также в проект включен подведомственный Росжелдору Северный широтный ход (соединение Северной и Свердловской железных дорог и обеспечение выхода транспортной системы к СМП; концессионное соглашение подписано в октябре) стоимостью 235,9 млрд рублей, из которых на бюджет приходится 12,7 млрд рублей. Вошли в проект и мероприятия из федеральной программы «Морские порты», «поддерживающие достижение целей программы СМП». Общая стоимость этих проектов оценивается в 169,6 млрд рублей, 901 млн - госсредства.

В Минэкономики подтвердили, что проект плана-графика получен, документ находится на рассмотрении

Все проекты так или иначе связаны с развитием и обслуживанием грузопотока по СМП. Согласно майским указам президента, он должен достичь 80 млн тонн. В плане-графике указано, что, по прогнозу компаний, грузопоток к 2024 году составит 81,9 млн тонн, включая северный завоз, транзит и т. п., из них на вывоз полезных ископаемых приходится 76,7 млн тонн.

Однако возможность выполнения поставленной задачи уже не раз подвергалась критической оценке. Как указывал заместитель главы «Росатома», глава дирекции СМП Вячеслав Рукша, для достижения 80 млн тонн может не хватать около 20 млн тонн, в числе которых объёмы проектов таймырского угля и пайяхской нефти. Как сообщал «РБК» 16 января, в презентации Минприроды от 25 декабря говорилось о 52 млн тонн грузов на СМП к 2024 году, причем по оптимистическому прогнозу. В документе Росморречфлота со ссылкой на Минприроды называется объем вывоза полезных ископаемых 60,6 млн тонн, со ссылкой на Минэнерго — 61,3 млн тонн. В Минприроды «Коммерсанту» пояснили, что их прогноз основывается в первую очередь на согласованных ЦКР Роснедр уровнях проектной добычи, представленных и обоснованных недропользователями.

По оценкам Аналитического центра при правительстве, в пессимистическом сценарии объем составит лишь 53,8 млн тонн, в базовом — 63,1 млн тонн, а в оптимистическом — 76,4 млн тонн.

Сам Минтранс закладывает объём вывоза полезных ископаемых по СМП к 2024 году на уровне 66,3 млн тонн.

В «НОВАТЭКе» отметили важность того, что план развития СМП «разрабатывается на уровне правительства». В компании полагают, что «своевременная реализация» мероприятий в рамках документа позволит выполнить указ президента. В «Нефтегазхолдинге» уточнили, что компания подает объём к 2024 году 5 млн тонн в год своими силами, но, если будут «определенные меры господдержки» для Пайяхи, обещает обеспечить 10 млн тонн в год, что «в интересах государства в контексте реализации указа президента по СМП».

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что прогноз объединяет две группы оценок грузопотока — по реализуемым проектам с утвержденными планами разработки и обеспеченной ресурсной базой и по заявлениям компаний. Основной объём обеспечен СПГ, углём и нефтью, вклад руд невелик. К первой группе проектов относятся «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» и Новопортовское месторождение, причём для последнего в качестве ожидаемого объёма принята не проектная величина добычи, а заявленная технологическая мощность терминала «Ворота Арктики». Для проектов второй группы, добавляет эксперт, исходя из ресурсной базы «Востокугля» и «Нефтегазхолдинга», заложенная отгрузка угля и нефти в объёме 17,5 млн тонн «представляется нереалистичной».