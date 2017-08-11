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Мурманская область. Арктика11.08.17 13:40

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал Мурманское УФАС России в решении о наложении штрафа на АО «АтомЭнергоСбыт»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 8 августа поддержал решение Арбитражного суда Мурманской области в отношении «КолаАтомЭнергоСбыт» (филиала АО «АтомЭнергоСбыт»), подтвердив правомерность вынесенного Мурманским УФАС России постановления о наложении штрафа.

АО «АтомЭнергоСбыт» занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации электроэнергии.  Действуя на основании заключенных договоров о поставке электроэнергии, в июле 2015 года, не уведомив потребителя,  сначала частично, а потом полностью ограничило режим потребления электрической энергии в ресторане «Шанхай».

Антимонопольная служба вынесла решение о неправомерности действий Общества, на основании которого было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате антимонопольный орган наложил на  АО «АтомЭнергоСбыт» штраф в размере 475 тысяч рублей.

Данное постановление было оспорено Обществом в Арбитражном суде Мурманской области. Суд согласился с Мурманским УФАС России, снизив административный штраф до 387,5 тысячи рублей в силу смягчающего обстоятельства.

Общество не согласилось с решением суда и обжаловало его  в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. 8 августа 2017 года Апелляция признала решение Арбитражного суда Мурманской области правомерным, оставила его без изменения и, как следствие, подтвердила правильность выводов Мурманского УФАС России.

 

 

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