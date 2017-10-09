Трое мужчин, обвиняемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, предстанут перед судом

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, жителей пгт Печенга Печенгского района Мурманской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением способа массового истребления водных биологических ресурсов, на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору).

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночное время 19 июля 2017 года обвиняемые осуществили незаконную добычу (вылов) атлантического лосося (семги) на миграционных путях к местам нереста на реке Нясюккяйоки в Печенгском районе Мурманской области, используя при этом запрещенное орудие лова - ставную рыболовную сеть.

Под весом собранных доказательств обвиняемые вину в совершенном преступлении признали полностью. Имущественный вред, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, обвиняемыми возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Печенгский районный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы.