Трое северян не поверили телефонным мошенникам

В полицию Североморска обратились трое местных жителей с заявлением о попытке совершения в отношении них мошенничеств.

Так, 10 октября на телефон жительницы города позвонил неизвестный и представился ее сыном. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что совершил преступление и задержан. Другой собеседник, взяв трубку, представился сотрудником полиции и сообщил, что для «решения вопроса» о невозбуждении в отношении лже-сына уголовного дела требуется 200 тысяч рублей. Северянка, зная о таком способе обмана из СМИ, не поверила мошеннику и денежные средства не передавала.

12 октября неизвестные позвонили на стационарный телефон жителя города и заявили, что его сын совершил преступление и задержан сотрудниками полиции. Чтобы «избавить» его от ответственности, необходимо передать 45 тысяч рублей. Мужчина не поверил мошенникам, так как знал о подобных случаях обмана, и сообщил о подозрительном звонке в полицию.

В этот же день неизвестный позвонил на телефон жительницы Североморска 1938 года рождения. Мошенник представился ее сыном и сообщил, что совершил ДТП. Чтобы помочь ему, необходимо 10 тысяч рублей. Пенсионерка, зная о таком способе обмана, не поверила неизвестному и обратилась в полицию.

По всем фактам попыток совершения мошенничеств в отношении жителей Североморска возбуждены и расследуются уголовные дела.