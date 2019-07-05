70 новобранцев из Архангельской области направлены в научно-производственные роты. Эти подразделения были созданы несколько лет назад при Северном машиностроительном предприятии, выпускающем высокотехнологичную продукцию для ВМФ России.

203 призывника из Архангельской области в ближайшее время будут отправлены для прохождения службы в воинские части и подразделения, дислоцированные на острове Южный архипелага Новая Земля, который административно входит в состав области. Этот остров – единственный объект в Северном Ледовитом океане, на котором проходят службу новобранцы. Подразделения всех остальных арктических баз Северного флота формируются за счёт военнослужащих по контракту.

Трое северян отправились в научные роты. Евгений Ефанов из Мурманска и Александр Калашников из Северодвинска отправились в подразделение, сформированное при Военном учебном научном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, а ещё один мурманчанин Владислав Полежаев поехал в научную роту военного инновационного технополиса ЭРА в Краснодарском крае. Все призывники, отправленные в научные роты, успешно окончили вузы по профильным специальностям.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в ходе весеннего призыва из регионов, на территории которых расположены войска и силы Северного флота, будет направлено в Вооружённые силы России и другие военные формирования более 1800 призывников. Значительная часть из них останется служить в подразделениях и воинских частях Северного флота.