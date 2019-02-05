Трое жителей областного центра предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве

Следователем следственного управления УМВД России по городу Мурманску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

В период с февраля по май 2018 года на телефоны жителей Мурманской области поступали звонки от неизвестных абонентов, которые с помощью многочисленных угроз требовали от северян передачи им денежных средств.

Благодаря чёткому взаимодействию оперативных, следственных и экспертных подразделений УМВД России по Мурманской области, в августе 2018 года сотрудниками полиции были установлены трое злоумышленников, от действий которых пострадало 11 жителей региона. Общий ущерб составил более 136 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники при помощи одной из социальных сетей подыскивали страницы пользователей, в личных профилях которых указаны мобильные телефоны, после чего осуществляли звонки и под надуманными предлогами, высказывая различные угрозы, пугали расправой с применением физического насилия, требовали от потерпевших передачи им денежных средств. Потерпевшие, будучи подавленными угрозами, опасаясь за свою жизнь и здоровье, осуществляли перевод денежных средств на счёт банковской карты, принадлежащей одному из злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время причастные к совершению преступлений изобличены, получены признательные показания. Действия участников группы квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.