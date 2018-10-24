Мурманская область. Арктика24.10.18 08:20
Тропических моллюсков увидят жители Мончегорска
25 октября в Музее истории города Мончегорска начинает работать передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Тропические моллюски».
На выставке будут представлены раковины тропических брюхоногих моллюсков из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка познакомит с самыми крупными представителями этого класса морских животных: Королевским Кассисом, Королевским Стромбусом и другими. Посетители увидят замысловатые раковины моллюска Слоновое ухо и проследят за изменениями и превращениями некоторых видов моллюсков в процессе их роста.
Выставка работает до 26 ноября 2018 года.
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