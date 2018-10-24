Рыбный союз поддерживает создание цивилизованных отношений в цепочке рыбодобыча – рыбопереработкаПомогите Сонечке услышать мир!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.10.18 08:20

Тропических моллюсков увидят жители Мончегорска

25 октября в Музее истории города Мончегорска начинает работать передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Тропические моллюски».

На выставке будут представлены раковины тропических брюхоногих моллюсков из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка познакомит с самыми крупными представителями этого класса морских животных: Королевским Кассисом, Королевским Стромбусом и другими. Посетители увидят замысловатые раковины моллюска Слоновое ухо и проследят за изменениями и превращениями некоторых видов моллюсков в процессе их роста.

Выставка работает до 26 ноября 2018 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
Комментарий к новости:Холодная осень продолжает притуплять внимание мурманских водителей
Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска
23.10.18 19:20
От имени всего коллектива МБОУ КШМ присоединяюсь к поздравлениям в адрес муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Ваша работа - это работа по благо города-героя. Вы делаете его наря
Комментарий к новости:Свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства
Наталья Николаевна
23.10.18 11:20
Здравствуйте.Живу в Росте, УК "Управдом" ( Сафонова д.30) Ремонтировали крышу в доме 9 кор.2 по ул.Ивана Сивко,сбросили мусор с крыши, лежит уже месяц, я звонила, обещали убрать. Напротив Автомойки по
Комментарий к новости:Вывоз и утилизация мусора - подробности в новом выпуске программы «Коммунальный детектив»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Шпионские игры». Художественный сериал, 18 серия (16+)13:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиГубу раскатали: уровень нынешней пенсии далёк от желаний россиян-PRO ВалютуОфициальный курс доллара вырос менее чем на копейку, евро - снизился на 51-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДума решает: финансирование дополнительных мер социальной поддержки не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии возможности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 313 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика