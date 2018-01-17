Тройка лидеров мониторинга открытости бюджетных данных остаётся прежней

Министерством финансов Мурманской области проведён IV этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований, в ходе которого оценивались показатели, отражающие открытость проектов местных бюджетов, в том числе с использованием брошюр «Бюджет для граждан» и вовлечением в бюджетный процесс населения.

Лидерами IV этапа мониторинга открытости бюджетных данных стали: г.Мурманск (42 балла – 1 место); ЗАТО Североморск (41 балл- 2 место); ЗАТО Александровск и Терский район (40 баллов – 3-4 места); Кольский район и г. Оленегорск с подведомственной территорией (38 баллов – 5-6 места).

По итогам всех четырех этапов 2017 года лидируют: г.Мурманск – 167 баллов (1 место); ЗАТО Александровск - 163 балла (2 место); Кольский район – 154 балла (3 место); г.Оленегорск с подведомственной территорией – 153 балла (4 место); г.Апатиты с подведомственной территорией – 151 балл (5 место).

Итоговые результаты оценки уровня открытости бюджетных данных по муниципальным образованиям Мурманской области размещены на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет».