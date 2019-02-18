Трудно ли осваивать науки в форме и погонах?

Сегодня, 18 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Быть нахимовцем - это престижно и почётно. С 2017 года в Мурманске работает филиал Нахимовского военно-морского училища. Его курсанты с гордостью проходят обучение и уверенно движутся на пути к своей жизненной цели. О том, как поступить в «Нахимовку», чем отличается учеба в этом заведении от привычных гимназий и лицеев, - в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Илья Лойк, начальник отдела воспитательной работы филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.