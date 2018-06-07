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Мурманская область. Арктика07.06.18 09:05

Трудное материальное положение толкнуло мурманчанку на хищение пенсии

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы С., 1978 года рождения. Она судом признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием служебного положения).

В судебном заседании установлено, что С. в августе 2017 года, используя своё служебное положение начальника отделения почтовой связи, имея доступ к операционной кассе отделения, на которой производилась доставка пенсий, оформила поручение на имя потерпевшего на доставку принадлежащей последнему пенсии и обналичила по указанному поручению, полученные из Пенсионного фонда РФ по Мурманской области денежные средства в сумме 39465 рублей.

Потерпевшему причинен значительный имущественный ущерб на указанную сумму. Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью, пояснила, что совершила преступления в связи затруднительным материальным положением.

Ранее подсудимая к уголовной и административной ответственности не привлекалась, имеет на иждивении ребёнка. Как установлено в судебном заседании подсудимая имеет кредитные обязательства.

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, признание подсудимой вины, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в силу ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года, возложив на подсудимую исполнение ряда обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.

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