Трудные этапы региональной игры «Антитеррор-2017» успешно прошла молодёжная команда «112» из Кандалакши

На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области состоялся итоговый областной этап игры «Антитеррор-2017». Инициаторами проведения мероприятия выступили Центр противодействия экстремизму, Центр профессиональной подготовки и отдел информации и общественных связей областного управления МВД России совместно с отделом по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Помощь в организации и проведении игры оказали сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Мурманской области и СУ СК России по Мурманской области.

Цель игры – с помощью смоделированных ситуаций научить молодых людей правильно поступать в случаях угрозы террористического акта и выявления фактов экстремистской пропаганды. Во втором полугодии прошло несколько муниципальных этапов, победители которых приехали в Мурманск на итоговую игру.

В областном этапе участвовали пять команд: «112» (победитель муниципального этапа игры в Кандалакше), «Патриоты Мурмана» из Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания (победитель муниципального этапа игры в г.Мурманске), «Вулкан» (победитель игры в г Ковдор), «Молодёжь Заполярья» (победитель игры в Доме молодёжи г.Мурманска) и команда «Отряд имени Разумовского» из Мурманского Арктического государственного университета, которая стала победителем игры «Антитеррор-2017» в апреле текущего года. По условиям игры, участие в ней могли принять только совершеннолетние жители Заполярья. В основном участниками игры стали студенты средних специальных и высших учебных заведений.

Перед началом игры для её участников прошёл краткий инструктаж. Организаторы игры подчеркнули, что этапы игры - это условные ситуации, разработанные на основе реальных жизненных историй, связанных с терроризмом и экстремизмом. Каждая команда получила наблюдателя – сотрудника полиции, который проходил этапы вместе с ребятами, фиксируя правильность действий молодых людей.

Всего в игре было пять смоделированных ситуаций под условными названиями. Так, на этапе «Интернет» командам предлагалось в популярной социальной сети «вычислить» страницы пользователей с экстремистскими материалами, в том числе с изображениями нацистской символики или атрибутики. Прохождение этапа оценивалось в том числе не только по количеству найденных материалов, но и описанию правильных действий в случае обнаружения запрещенного контента.

Следующим этапом по противодействию экстремизму стала смоделированная ситуация «Листовки». Ребятам предложили четыре текста в виде листовок, из которых необходимо было выбрать запрещенные тексты, внесенные в Федеральный список экстремистских материалов.

Антитеррор начался для команд с этапа «Учебный класс». Все участники игры безошибочно нашли подозрительные предметы и правильно описали действия в случае обнаружения таких предметов. Еще один этап – «Кинотеатр» – имитировал ситуацию с захватом заложника. Ребята в течение нескольких минут должны были запомнить условных террористов и описать их внешность, вооружение сотрудникам полиции, которые их якобы «освободили». Кроме того, на этом этапе оценивалось описание правильных действий в подобной ситуации.

Самым сложным для команд оказался этап «ЖД вокзал». В очередной раз организаторы игры предложили молодым людям найти террориста-смертника среди нескольких людей, находящихся в зале ожидания. Чтобы еще раз напомнить молодым людям, что терроризм не имеет национальности и вероисповедания, в аудитории находились лица неславянской внешности, в том числе мусульмане.

Изюминкой «Антитеррора-2017» стали показательные выступления сотрудников спецназа. Бойцы спецподразделения «освободили» заложников, роль которых исполнили сотрудники полиции. Ребята внимательно наблюдали за действиями полицейских и спецназовцев. По замыслу организаторов игры, показательные выступления должны научить ребят правильно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации в реальной жизни.

Полицейские кинологи из Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области продемонстрировали показательные выступления по действию служебных собак при обнаружении взрывчатых веществ.

Перед церемонией награждения беседу о противодействии экстремизму и терроризму с ребятами провел старший инспектор организационно-аналитического отдела СУ СК России по Мурманской области Павел Букреев. Майор юстиции рассказал об ответственности за преступления экстремистского и террористического характера, довел информацию о расследовании таких преступлений сотрудниками следственного комитета России.

После показательных выступлений и беседы состоялась церемония награждения. Все команды участники получили дипломы от организаторов. Команда-победитель «112», набравшая наибольшее количество баллов, получила кубок «Антитеррор-2017» и диплом победителя, а также специальный подарок от правительства Мурманской области.

Подводя итоги мероприятия, организаторы отметили, что главная цель игры – научить молодых людей противостоять угрозам экстремистских и террористических проявлений. Все участники игры, проходя через этапы, показали великолепную подготовку и готовность к различным чрезвычайным ситуациям. Значит, интерактивная игра «Антитеррор-2017» выполнила свою задачу, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.