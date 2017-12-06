Мурманская область. Арктика06.12.17 09:49
Трудные подростки Кандалакши приняли участие в акции «Свеча»
По инициативе сотрудников Кандалакшского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в инспекции, приняли участие в мероприятиях Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Традиционная акция «Свеча», призванная напомнить обществу о проблемах ВИЧ/СПИДа, проходила в Кандалакше в 10-й раз.
В целях профилактики подросткам-осуждённым были розданы информационные буклеты на соответствующую тематику. Также каждый желающий мог анонимно сдать кровь на анализ в поезде «Доверие», работающем во время действа в городе.
В завершение акции в память о тех, кто умер от этой болезни 21 века, были зажжены свечи и запущены в небо воздушные шары.
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