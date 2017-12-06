Трудные подростки Кандалакши приняли участие в акции «Свеча»

По инициативе сотрудников Кандалакшского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в инспекции, приняли участие в мероприятиях Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Традиционная акция «Свеча», призванная напомнить обществу о проблемах ВИЧ/СПИДа, проходила в Кандалакше в 10-й раз.

В целях профилактики подросткам-осуждённым были розданы информационные буклеты на соответствующую тематику. Также каждый желающий мог анонимно сдать кровь на анализ в поезде «Доверие», работающем во время действа в городе.

В завершение акции в память о тех, кто умер от этой болезни 21 века, были зажжены свечи и запущены в небо воздушные шары.