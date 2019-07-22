«Трудовой отряд СУЭК» продолжает работу на территории Мурманска

В конце прошлой недели юноши и девушки приводили в порядок сквер на улице Советской в посёлке Росляково. Ребята выкосили траву, собрали мусор и полностью подмели всю площадь объекта.

Напомним, что это уже вторая смена ТОС. Она сформирована, в основном, из детей старшего возраста, которые готовы выполнять сложные задачи. В настоящее время ребята окончили покос травы парков города и уже опережают план работы, несмотря на дождливую погоду в начале июля.

В общей сложности участники «Трудового отряда СУЭК» собрали более 90 кубометров мусора, который впоследствии был утилизирован. Параллельно с рабочим процессом ребята изучают историю города, улиц и памятных мест.

Напомним, что «Трудовой отряд СУЭК» работает в Мурманске уже четвертый год благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», Фонду «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации Мурманска. Главные цели данного проекта – обеспечить сезонную занятость подростков в период летних каникул и организовать их досуг, оказать помощь в профориентации, сформировать бережное отношение к объектам городской инфраструктуры.