ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Творчество без границ - картины из алюминиевых банок и картины под водойВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Денежные отношения в семье, или За что мы ценим друг друга?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.07.19 10:10

«Трудовой отряд СУЭК» продолжает работу на территории Мурманска

В конце прошлой недели  юноши и девушки приводили в порядок сквер на улице Советской в посёлке Росляково. Ребята выкосили траву, собрали мусор и полностью подмели всю площадь объекта.

Напомним, что это уже вторая смена ТОС. Она сформирована, в основном, из детей старшего возраста, которые готовы выполнять сложные задачи. В настоящее время ребята окончили покос травы парков города и уже опережают план работы, несмотря на дождливую погоду в начале июля.

В общей сложности участники «Трудового отряда СУЭК» собрали более 90 кубометров мусора, который впоследствии был утилизирован. Параллельно с рабочим процессом ребята изучают историю города, улиц и памятных мест.

Напомним, что «Трудовой отряд СУЭК» работает в Мурманске уже четвертый год благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», Фонду «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации Мурманска. Главные цели данного проекта – обеспечить сезонную занятость подростков в период летних каникул и организовать их досуг, оказать помощь в профориентации, сформировать бережное отношение к объектам городской инфраструктуры.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Юлия
11.07.19 15:22
Любопытно, как в правительстве Мурманской области могут работать такие чиновники, как зам.министра труда Веденеева Светлана Юрьевна, которая годами не оплачивает коммунальные услуги, в результате чего
Комментарий к новости:В Североморске открыли отделение дневного пребывания молодых инвалидов
Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:45«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:35«Жизнь замечательных зверей». Детское ТВ-шоу (0+)
-PRO ДеньгиИз-за закредитованности населения долговой пузырь «в любом случае взорвется» в 2021 году – Максим Орешкин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 14 копеек, доллар подрос на 11 копеек-PRO ЭнергетикуПервый энергоблок Кольской АЭС остановят для планового обслуживания-PRO ЖКХПереплата за отопление – результат долгой поверки счётчиков-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыРоссия упростила иностранным туристам посещение Арктики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 183 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика