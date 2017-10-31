Президент РФ подписал закон об уточнении порядка госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Закон устанавливает возможность проведения органами госконтроля проверки соблюдения работодателями требований трудового законодательства, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР.

Согласно закону, трудовые инспекторы смогут контролировать соблюдение предоставляемых работникам гарантий по установлению районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по досрочному назначению страховой пенсии по старости по отдельным видам работ.

Это будет способствовать защите трудовых прав работников.