Труды Полярного геофизического института стали доступны в электронной библиотеке «Кольский Север»

Полярный геофизический институт базируется в Мурманске и Апатитах. Его обсерватории есть в Ловозере и Баренцберге (Шпицберген). Институт занимается исследованием солнечно-земных связей, космической погоды, полярных сияний.

С изданиями Полярного геофизического института теперь можно познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север», которая создается Мурманской областной научной библиотекой.

В коллекции «Природа и экология» создан раздел «Исследования Полярного геофизического института». Сейчас в нём опубликовано 34 издания. Работа по оцифровке изданий института продолжается.