Труженики предприятий Кировска стали зарабатывать на 2816 рублей меньше, чем годом ранее
Как сообщает администрация муниципального образования г.Кировск, расчетная численность экономически активного населения города, включая сельские населенные пункты, по состоянию на 1 мая текущего года составила 16,67 тысячи человек.
За содействием в поиске подходящей работы в МГОБУ «Центр занятости населения г.Кировска» за I полугодие 2017 года обратились 954 человека, что на 11,0% меньше, чем за соответствующий период прошлого года – 1072 человека.
При содействии службы занятости в I полугодии этого года трудоустроено 500 человек, из них: пенсионеров – 5 человек, несовершеннолетних – 258 чел., инвалидов – 7 человек, граждан пенсионного возраста – 12 человек.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, Кировска по состоянию на 30 июня составила 457 человек, что меньше уровня соответствующего периода прошлого года на 147 человек (или на 24,3%). Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения на 30 июня составил 2,7%, что на 0,9 п.п. меньше аналогичного периода прошлого года.
Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест конец июня по сравнению с прошлым годом увеличилась на 38,3% и составила 1029 вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой деятельностью граждан к количеству вакансий) составил 1,4 человека на 1 рабочее место, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года в 2,5 раза (3,5 человека на 1 р.м.).
Среднемесячная номинальная заработная плата по муниципальному образованию г.Кировск с подведомственной территорией за 5 месяцев 2017 года составила 62850,0 рублей. Снижение показателя по отношению к аналогичному периоду 2016 года составило 2816 рублей (или 4,5%). Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию выше, чем в среднем по Мурманской области (55022 рублей), на 7828 рублей или на 14,2%.
Просроченная задолженность по заработной плате в организациях муниципального образования (без учета субъектов малого предпринимательства) отсутствует.