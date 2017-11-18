Туман в Мурманске, туман в аэропорту, туман в сообщениях ведомств

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, в связи с погодными условиями (малая видимость в тумане) в аэропорту «Мурманск» произошла задержка рейсов. Задерживается прибытие 3 рейсов и вылет 3 рейсов.

В настоящее время на онлайн-табло аэропорта есть отметка о задержке только по двум рейсам на Москву.

А в это время ФГБУ «Мурманское УГМС» сообщает, что в зоне ответственности наших метеорологов опасных явлений погоды не ожидается. На 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -5-10°, при прояснении -15-20° в течение суток. Гололедица.

Отметим, что Мурманск погрузился в туман средней плотности ещё вечером вчерашнего дня.