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Мурманская область. Арктика18.11.17 14:20

Туман в Мурманске, туман в аэропорту, туман в сообщениях ведомств

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, в  связи с погодными условиями (малая видимость в тумане) в аэропорту «Мурманск» произошла задержка рейсов. Задерживается прибытие 3 рейсов и вылет 3 рейсов.

В настоящее время на онлайн-табло аэропорта есть отметка о задержке только по двум рейсам на Москву.

А в это время ФГБУ «Мурманское УГМС» сообщает, что в зоне ответственности наших метеорологов опасных явлений погоды не ожидается. На 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -5-10°, при прояснении  -15-20° в течение суток. Гололедица.

Отметим,  что Мурманск погрузился в туман средней плотности ещё вечером вчерашнего дня.   

Комментарии

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Последние комментарии

Елена Вадимовна
18.11.17 09:22
Какой бред. Сразу видно, что в чистом виде заказной репортаж. В порту хоть порядок стал за последние годы. Плстыдились бы!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники
Алексей
17.11.17 17:02
Не знаю, кто планировал и принимал решение о строительстве этой лестницы. Просто дело в том, что она строится на месте небольшой площадки, где могли развернуться машины скорой помощи, пожарники и т.д.
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