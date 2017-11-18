Мурманская область. Арктика18.11.17 14:20
Туман в Мурманске, туман в аэропорту, туман в сообщениях ведомств
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, в связи с погодными условиями (малая видимость в тумане) в аэропорту «Мурманск» произошла задержка рейсов. Задерживается прибытие 3 рейсов и вылет 3 рейсов.
В настоящее время на онлайн-табло аэропорта есть отметка о задержке только по двум рейсам на Москву.
А в это время ФГБУ «Мурманское УГМС» сообщает, что в зоне ответственности наших метеорологов опасных явлений погоды не ожидается. На 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -5-10°, при прояснении -15-20° в течение суток. Гололедица.
Отметим, что Мурманск погрузился в туман средней плотности ещё вечером вчерашнего дня.
Комментарии
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Последние комментарии
Елена Вадимовна
18.11.17 09:22
Какой бред. Сразу видно, что в чистом виде заказной репортаж. В порту хоть порядок стал за последние годы. Плстыдились бы!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники
Алексей
17.11.17 17:02
Не знаю, кто планировал и принимал решение о строительстве этой лестницы. Просто дело в том, что она строится на месте небольшой площадки, где могли развернуться машины скорой помощи, пожарники и т.д.
Комментарий к новости:Пешеходные тропы заменит новая лестница
Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
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