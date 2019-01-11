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Мурманская область. Арктика11.01.19 09:54

Туристический поток в 1 млн человек в год для Кировска – нереально!

В апреле 2017 года АО «Корпорация развития инфраструктуры города Кировска» и Санкт-Петербургский госуниверситет заключили договор на выполнение университетом научно-исследовательской работы на тему «Стратегия развития туристическо-рекреационного комплекса г. Кировска» на почти 4 миллиона рублей.

В декабре 2018 года почти полную стоимость контракта арбитражный суд региона взыскал с Корпорации развития в пользу университета. Что же случилось?

Как пишет sud51.com, согласно техническому заданию к заключённому договору целью исследования университета должно было стать научное обоснование концептуальных и стратегических решений по развитию г. Кировска как круглогодичной туристской дестинации (sic!) мирового уровня на основе кластерного подхода. Целевые установки заказчика: диверсификация экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение узнаваемости бренда города и, что немаловажно для нашего повествования, достижение уровня туристического потока в 1 миллион человек в год.

Первоначально определённый договором срок выполнения работ случайно оказался нарушен, поскольку университет отправил итоговую работу не по тому адресу. Впрочем, к этому вопросу стороны вернулись только в ноябре 2017 года, когда заказчик решил уточнить расчётные параметры, а в конце ноября вуз сдал работу заказчику.

После этого начался длительный период уточнений и доработок, и в итоге в марте 2018 Корпорация развития отказалась принимать итоговый вариант научной работы и потребовала от университета заплатить договорную неустойку за просрочку. СПбГУ в ответ на это направил заказчику доработанный вариант работы и выставил счёт на оплату. В итоге обе стороны оказались в Арбитражном суде Мурманской области: университет с иском о взыскании оплаты по выполненным работам, а Корпорация развития инфраструктуры Кировска с требованием о расторжении договора и взыскании неустойки.

Как установил суд, замечания заказчика связаны с допущенными орфографическими ошибками в тексте работы, её оформлением не в соответствии с требованиями ГОСТ и с недостижением шести из заявленных ключевых целей работы (в частности, сохранением численности населения Кировска на уровне 27 тысяч  человек, формированием 5 тысяч новых рабочих мест и т.д.).

В ходе рассмотрения дела установлено, что основной задачей поставленной заказчиком исполнителю являлось достижения уровня туристических потоков 1 млн человек в год, поскольку выполнение именно этой задачи, позволяло достичь и остальных показателей. Выполнив научные исследования, университет пришёл к выводу, что достичь поставленных задач в среднесрочной перспективе будет затруднительно и обосновал эти выводы в работе.

Суд подытожил: поскольку спорная работа является именно научно-исследовательской и выполнена в соответствии с техническим заданием, выводы, приведённые в работе, имеют отрицательный результат для заказчика, поскольку выявлена объективная невозможность достижения желаемого для корпорации результата, но это не освобождает её от обязанности оплатить выполненную университетом работу.

Одновременно с этим арбитражный суд удовлетворил требование корпорации о взыскании неустойки, поскольку первоначальную работу университет направил не по тому адресу и в дальнейшем не уточнял у заказчика факт её получения.

Итого: 3 млн 998 тысяч 600 рублей (цена контракта) минус 399 тысяч 860 рублей (договорная неустойка) = 3 млн 598 тысяч 740 рублей  в пользу Санкт-Петербургского государственного университета.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как считает sud51.com, на фоне нескончаемых речей высоких должностных лиц про диверсификацию, инвестиционную привлекательность, мультимодальность и кластерный подход где-то в этой же, не параллельной, вселенной все эти модные новоязы заказчиков так или иначе должны утрамбоваться в конкретное техническое задание для исполнителя, которое в данном случае (и, думаю, не только в нём одном) превращается в научно-обоснованные методики сложения слова «вечность» из имеющихся у заказчика букв «а», «ж», «о» и «п». Несоответствие итогов научных изысканий ожиданиям заказчиков влечёт за собой утрату ими интереса к науке и, следовательно, её оплате.

Из этой судебной тяжбы можно сделать и иной вывод: мечтания наших власть имущих чиновников, зовущих нас в какую-то индустрию развлечений и отдыха без реального экономического базиса, учёными отвергаются, что, естественно, мечтателям не нравится.

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