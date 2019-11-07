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Мурманская область. Арктика07.11.19 14:13

Туристы из КНР проявляют повышенный интерес к Мурманской области

Турпоток в Мурманскую область по итогам текущего года достигнет 480 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Дмитрий Филиппов на полях международной туристической конференцией «Горизонты Арктики». По его словам, на сегодня общий турпоток составил 438 тысяч человек. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 300 тысяч. Таким образом, за год турпоток вырос почти в полтора раза.

Филиппов отметил, что среди иностранцев, которые приезжают в Заполярье, лидирующие позиции занимают туристы из КНР. Их численность за год также выросла в полтора раза, добавил он, не уточняя точное количество путешественников из Китая.

По мнению замгубернатора, сегодня в Мурманской области есть предпосылки для развития китайского турбизнеса - открытия гостиниц, ресторанов и прочей туристской инфраструктуры. Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это вывод доходов из России, Филиппов выразил уверенность, что «они будут регистрировать свои предприятия здесь, то деньги будут оставаться здесь».

В целом в Мурманской области необходимо работать над развитием туристической инфраструктуры, повышением стандартов обслуживания и внедрением стандарта China friendly, считает чиновник.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что в Мурманской области растеё доля туристов из Китая. Главными объектами для посещения для них становятся места, связанные с Советским Союзом и Владимиром Лениным, в первую очередь, атомный ледокол-музей «Ленин» - первое в мире гражданское судно с ядерной установкой - на вечной стоянке в центре Мурманска. Эксперты также отмечали, что наряду с ростом турпотока из Китая возрастает интерес к Заполярью со стороны путешественников из Вьетнама, Таиланда и Малайзии.

Как сообщала «Интерфаксу»  начальник отдела развития туризма Анна Попова, в предыдущие годы основной турпоток в Мурманской области ранее обеспечивали Норвегия, Финляндия и Швеция, но в 2015 году в тройку лидеров вошел Китай, вытеснив шведских путешественников.

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