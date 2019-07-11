Туристы прибывают, дороги от машин освобождают

В Мурманске в связи с заходом в морской порт Мурманск туристического судна «Nautica» 13 июля - с 00.00 до 21.00 планируется:

– освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением предназначенного для организованной перевозки туристических групп, в районе здания № 25 по проезду Портовому (морской вокзал);

– освободить от транспорта, а также запретить движение, остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением предназначенного для организованной перевозки туристических групп, по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской.