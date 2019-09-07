Туристы в Мурманск прибывают, а передвижение нам перекрывают

В Мурманске в связи с изменением маршрута судна «Hurtigruten» 21 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением предназначенного для организованной перевозки туристических групп, в районе здания № 25 по проезду Портовому (морской вокзал) - с 00.00 до 21.00.

А также 21 сентября будет запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением предназначенного для организованной перевозки туристических групп, по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 00.00 до 21.00.