Мурманская область. Арктика28.03.19 08:20
Туризм без компаса: две петербурженки заблудились в Кандалакше
27 марта в дневное время на пульт дежурного Кандалакшского аварийно спасательного отряда аварийно-спасательной службы Мурманской области поступил сигнал о двух женщинах из Петербурга, потерявшихся на территории Кандалакши.
Сотрудниками экстренного ведомства им была оказана помощь. На протяжении всей операции с потерявшимися поддерживалась телефонная связь, поэтому буквально через пару часов гости из города на Неве были найдены и выведены в центр города.
Как пишут спасатели, Мурманская область является уникальным местом для туризма и путешествий, но, несмотря на все разнообразие природных красот, с любителями активного отдыха иногда случаются весьма неприятные ситуации.
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