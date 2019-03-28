Туризм без компаса: две петербурженки заблудились в Кандалакше

27 марта в дневное время на пульт дежурного Кандалакшского аварийно спасательного отряда аварийно-спасательной службы Мурманской области поступил сигнал о двух женщинах из Петербурга, потерявшихся на территории Кандалакши.

Сотрудниками экстренного ведомства им была оказана помощь. На протяжении всей операции с потерявшимися поддерживалась телефонная связь, поэтому буквально через пару часов гости из города на Неве были найдены и выведены в центр города.

Как пишут спасатели, Мурманская область является уникальным местом для туризма и путешествий, но, несмотря на все разнообразие природных красот, с любителями активного отдыха иногда случаются весьма неприятные ситуации.